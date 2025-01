Spazionapoli.it - LIVE- Napoli-Juve 0-1 (42? Kolo Muani): Lukaku vicinissimo alla rete del pareggio!

Leggi su Spazionapoli.it

- Segui qui la partita frantus: tutti gli aggiornamenti del match in diretta su Spazio.itGentili lettori di Spazio.it, vi diamo il benvenuto aldintus. La gara sarà fondamentale per determinare gli equilibri della lotta Scudetto, con gli azzurri che cercando un’altra vittoria in un big match per lanciare un altro segnale alle rivali, specialmente l’Inter. Anche lantus, d’altro canto, vuole una vittoria per riuscire a trovare una continuirà che al momento manca e provare a rilanciarsi, trovando fiducia in vista dei prossimi impegni., segui qui il match 50? – OCCASIONE!!!!stacca di testa ma sulla sua strada trova un ottimo Di Gregorio. Il portiere dellantus si è superato con un intervento da urlo.