Le dieci cose di gennaio scelte da Chiara Buzzi

Che cosa vedereIl percorso che Triennale sta portando avanti da tempo, rendendo omaggio ai grandi maestri dell’architettura italiana, prosegue con una nuova finestra sull’opera di Ettore Sottsass. Come forse sapete, dal 2021 è stata installata in modo permanente Casa Lana, l’interno di una residenza privata degli anni Sessanta milanese, ricostruita fedelmente secondo il progetto originale dell’architetto. In questo spazio si sono susseguite più mostre sulla produzione e sulla carriera di questo professionista e ora è tempo di “Rovine”. Un’installazione dedicata all’omonimo testo del 1992, che vede ordinati in grande formato disegni, schizzi, progetti, fotografie, riflessioni che aggiungono un tassello ulteriore alla comprensione dell’opera di Ettore Sottsass.Una nuova colazioneIl pain suisse alle mele new entry di Pasticceria Marlà è sicuramente la colazione più golosa di questo grigio