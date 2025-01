Laspunta.it - Latina, la piscina Open finisce in commissione Trasparenza. L’opposizione “chiarezza sulla gestione”

Si è svolta un’importanteconvocata dalla presidente Floriana Coletta per fare luce su alcune criticità riguardo l’utilizzo della, emerse a pochi giorni dall’approvazione degli atti per ladell’impianto natatorio.Tali criticità hanno fatto scattare la diffida dei gruppi di Lbc, M5S, Pd e Per2032 per una verifica urgente da parte dell’amministrazione sull’utilizzo illecito della vasca nelle giornate del 2 e 3 gennaio, così come segnalato da alcuni cittadini. “Ringraziamo l’ufficio Patrimonio che si è subito adoperato sollecitando il direttore dei lavori al rispetto dell’interdizione della struttura, che in quei giorni era ancora area di cantiere. Come riferito durante la seduta, siamo in attesa di riscontro da parte del concessionario, diffidato a sua volta dal direttore dei lavori a non usare gli spazi acqua.