Quotidiano.net - La storia di Montepaschi. Ascesa, crisi e salvataggio. Un destino intrecciato a Siena

De Robertis È unadi vorticose salite e precipitose discese, trame oscure e armoniosissimi grovigli, sogni troppo grandi per essere veri, drammi umani e voli dalla finestra, abbandoni e tradimenti sospesi in un tempo che si dilata al punto che quando tutto sembrava perso, quando il Sunto faceva risuonare i suoi rintocchi per chiamare la città ormai vinta dai barbari invasori, ecco, proprio in quel momentorisorge. Un canape che si abbassa e cambia il corso della. Unain fondo molto senese, di provincia che si vuole sentire impero, che anche quando i Medici contavano, e contavano sul serio, volle mantenersi repubblica; unain cui gli odi contano più degli amori, e le contrade si permettono di odiarsi così tanto perché si sa che in fondo ci si vuol bene, unain cui si vince anche da scossi, e niente era più scosso del Monte solo due o tre anni fa, unain cui fino in fondo non è detta l’ultima parola, e quante volte il fantino è uscito dal Casato con il nerbo alzato in mano e si è visto sbattere per terra dalla nemica che ha fatto risuonare il mortaretto della vittoria.