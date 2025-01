Sport.quotidiano.net - Judo. Dojo Equipe, S. Mamolo e Budokan Institute danno spettacolo al ’Città di Lavis’

Pioggia di medaglie per le Due Torri in occasione del trofeo diCittà di Lavis. Partono con il piede giustoBologna, Sanche raggiungo il palazzetto trentino che ospita 1.143 atleti provenienti da 144 società. Ilsi presenza, sotto la direzione tecnica di Paolo Natale, con 17 effettivi. Oto per il giovanissimo Nicholas Ursu nella categoria Fanciulli. Sono d’argento, invece, Luca Villanova (+ 100 chili, nella foto, a sinistra) e Riccardo Bertolini (90 chili). Bronzo per Matteo Slongo (66 chili) e Mircea Cascaval (81 chili junior). Tre secondi posti nelle categorie esordienti A per Bruno Loss e Andrea Cucurachi, Damian Mutelica e Ilie Ginsari. Sui tatami, con i colori del, anche Leonardo Galeotti, Eric Merola, Giovanni Grandi, Leonardo Caucci, Alessio Baietti, Neagoe Andreea Ilinca, Mattia Ghini, Aya Maataoui, Daniele Volpi ed Elena Gabriela Ginsari.