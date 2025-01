Ilgiorno.it - Ippodromo, via al bando: "Valorizzare sinergie con altre realtà sportive"

Il Comune di Varese ha pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la procedura di concessione dell’delle Bettole. Lo ha annunciato il sindaco Davide Galimberti intervenendo ieri ad una riunione della commissione Sport che aveva proprio l’obiettivo di fare il punto su criticità e prospettive della struttura, la cui concessione scadrà il prossimo 31 dicembre. L’area compresa nelè costituita dall’impianto ippico con le attrezzature e locali annessi, che oltre alle aree per lo svolgimento delle corse comprendono tribune, strutture tecniche e spazi per la ristorazione. "L’obiettivo - ha detto Galimberti - è quello di sviluppare ela vocazione polisportiva del comparto nel suo complesso, anche creandocon gli altri impianti sportivi, vale a dire il Palaghiaccio e la struttura sportiva del tennis".