Ilgiorno.it - Incidenti in aumento in città. Incontro sulle “zone 30“ a tutela di pedoni e ciclisti

Le statistiche indicano che a Melegnano glistradali sono in crescita: quelli rilevati dalla polizia locale all’interno del territorio comunale sono stati 126 nel 2024, contro i 108 del 2023 e i 102 del 2022. In questo contesto, la Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) e il comitato Vivere meglio laorganizzano oggi l’“Unaper tutti“, dedicato, tra l’altro, ai benefici delle30. Appuntamento alle 14.30 in piazza delle Associazioni. Il relatore sarà Andrea Colombo, tra i principali promotori di “Bologna30“. Partendo proprio dall’esempio dellaemiliana, si cercherà di approfondire i temi della mobilità sostenibile, dell’ambiente e degli spazi pubblici a misura di