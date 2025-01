Incendio choc in un condominio | fuoco e terrore giovane si lancia dal balcone

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unaè stata trasportata in ospedale dopo essersi gettata dalin preda al panico durante unscoppiato in un. L’episodio si è verificato a Sarego, in provincia di Vicenza, nella serata di venerdì 24 gennaio. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state originate da un guasto ai contatori elettrici dell’edificio. In pochi istanti, l’intero stabile è stato invaso dal fumo.Sul posto sono intervenuti i vigili delprovenienti da Lonigo, Vicenza e Arzignano, con due autopompe, un’autoscala e una squadra composta da 12 operatori. Grazie al loro intervento, l’è stato contenuto, evitando danni agli appartamenti. Alcuni residenti, bloccati all’interno delle loro abitazioni, sono stati evacuati con l’ausilio dell’autoscala.Sarego (VI),in un: ferita una ragazza, 9 intossicatiLa ragazza, che si trovava al primo piano, si èta dalper la paura, riportando diverse fratture.