Lanazione.it - Il Comune introduce la sosta gentile. Stalli gratuiti la prima mezz’ora

Sarzana, 25 gennaio 2025 – Sarà ancora Gestopark, società con sede ad Albissola, a cui è stata affidata nel 2014 la gestione dei parcheggi a pagamento deldi Sarzana, a portare avanti il servizio sino alla fine dell’anno corrente. A stabilirlo la determina dirigenziale sottoscritta dalla comandante della polizia locale Ilaria Benassi in data 2 gennaio e apparsa all’albo pretorio soltanto alcuni giorni fa. Novità nella gestione dei parcheggi a Sarzana In serbo però, stando a quanto riferitoci dall’assessore alla mobilità Stefano Torri, ci sarebbero alcune importanti novità che potranno entrare in vigore a partire da questavera. Come noto da tempo la giunta Ponzanelli sta portando avanti un ragionamento sulla rimodulazione della. Di fatti, nonostante l’ultima proroga a Gestopark della gestione del servizio, a partire dal prossimo anno si passerà a una gestione project financing.