Golf English in testa alla classifica a Torrey Pines a 18 buche dalla fine Manassero 15º

È lo statunitense Harrisad entrare nell’ultima giornata del Farmers Insurance Open, torneo che si sta giocando nei due percorsi (North e South) di, in vetta, che nei primi due round aveva chiuso in 68-73, con un brutto +1 nel giovedì, ha cambiato marcia e siglato un sonoro 66 (-6) per un totale di -9 a 18. Ad inseguire, ad una sola distanza, il connazionale Andrew Novak (-7) in 2ª posizione in solitaria, e il sudafricano Aldrich Potgieter, 3º a -6, il più giovane vincitore sul Korn Ferry Tour e diventato professionistatenera etá di 18 anni.non vince sul PGA Tour (sul quale circuito annovera 4 vittorie) dal 2021, quando si impose nel Travelers Championship ma ha, all’attivo, 9 top 10 nelle ultime due stagioni. Inoltre, proprio qui a, durante l’edizione del 2015 del Farmers Insurance Open,venne battuto in un playoff a 4 da Jason Day.