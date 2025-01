Lanazione.it - Giorno della Memoria, “Le sedie vuote” nei sette comuni della Valdichiana aretina

Arezzo, 25 gennaio 2025 –, “Le” neiUn’iniziativa congiunta a 80 anni dalla liberazione di Auschwitz. L’installazione "Le" - Perché il vuotonon si ripeta. Insieme, manteniamo viva la: Lunedì 27 gennaio, in occasione dell’80° anniversarioliberazione di Auschwitz, i– Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, FoianoChiana, Lucignano, MarcianoChiana e Monte San Savino – si uniscono in un gesto simbolico die riflessione con l’installazione artistica “Le”. Un “filo rosso” simbolico unirà idealmente tutte le piazze, sottolineando il legame profondo tra letàe l’impegno collettivo di educare al rispetto, alla consapevolezza e alla