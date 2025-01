Ilgiorno.it - Gallarate: vola dal balcone dopo il festino dall’affittacamere, ritrovato dalla polizia

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 gennaio 2025 – Ufficialmente era un affittacamere, in realtà – almeno secondo gli accertamenti della– si trattava di una sorta di casa d’appuntamento. Questa mattina, sabato 25 gennaio, gli agenti hanno notificato al titolare dell’attività un provvedimento di chiusura per venti giorni, così come disposto dal questore di Varese. Nella struttura, il giorno prima, era intervenuta una pattuglia del commissariato diche a terra, nelle vicinanze, era statoun giovane in evidente stato d’alterazione, con una serie di lividi e contusioni fra viso e corpo. Gli accertamenti hanno permesso di capire che il ragazzo erato dal, stordito dai numerosi stupefacenti assunti nella notte all’interno dell’appartamento, dove si era recato per consumare un rapporto sessuale.