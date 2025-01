Ilrestodelcarlino.it - Fuggì dopo aver travolto e ucciso una donna: arrestato il pirata della strada, incastrato da un testimone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 25 gennaio 2025 – Aveva investito econ un furgone una, Bruna Vaccari di 82 anni, mentre stava attrsando la. Poi l’uomo è fuggito senza prestare soccorso. Non solo. L’uomo il giornoha denunciato falsamente alla sua società un incidentele, dicendo di essere finito contro un muretto per il ghiaccio. La tragedia era avvenuta la sera del 16 gennaio a Concordia, in provincia di Modena. Oggi ilè stato. L’accusa di omicidiole Infatti, nella mattinata i carabinieri hanno dato esecuzione alla misura coercitivacustodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Modena nei confronti di un uomo 41enne, poiché accusato di omicidiole aggravato dalla fuga. Il 41enne, peraltro, era in affidamento in prova per una condanna per spendita di monete false e ricettazione.