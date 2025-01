Sport.quotidiano.net - Fortitudo, sfida a Verona contro la Scaligera

Bologna, 25 gennaio 2025 - Trasferta veneta per lache domani pomeriggio alle 18 scenderà in campo sul parquet del Pala AGSM AIM diper affrontare lapadrona di casa.Assenti infortunio Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini, ma con un Donte Thomas in più, laprova a centrare la quinta vittoria consecutiva. Nei giorni scorsi coach Attilio Caja è stato chiarissimo su quello che si attende dalla squadra“Siamo cresciuti fisicamente e tecnicamente, i ragazzi hanno messo buona volontà e questo ci ha permesso di ottenere risultati che forse per altri sono scontati. Abbiamo vinto le ultime 4 partite, senza Gabriel, il giocatore a livello di salario più importante: in Serie A hai 6 stranieri, in A2, se uno dei due è assente ti manca un pezzo di squadra. Oggi tecnicamente e fisicamente siamo ok, manca ancora lo step mentale per arrivare al momento topico della stagione.