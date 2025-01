Falsi contratti imprenditori nei guai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 25 gennaio 2025 – Trentatré persone denunciate, tra cui trecinesi, per truffa aggravata,fittizi per ottenere permessi di soggiorno e immigrazione clandestina. Era stato questo il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza, denominata ’Virtual work’, scaturita a seguito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Fermo e finalizzata al contrasto dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche e dell’illecita permanenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale. A conclusione delle indagini la Procura della Repubblica di Fermo ha chiesto il rinvio a giudizio per tutte le persone coinvolte. I tredenunciati dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Fermo sono riconducibili a due ditte individuali operanti nell’ambito del distretto calzaturiero e avrebbero stipulatodi lavoro totalmente fittizi nei confronti di cittadini cinesi, ai fini dell’ottenimento illegale del rinnovo del permesso di soggiorno.