Ecco il punto prelievi. Ma infuria la polemica

Si inaugura questa mattina ilnel comune di Carpegna attivato dall’Ast. "Continuano le implementazioni dei servizi sul territorio -spiega Alberto Carelli, Direttore Generale Ast PU- ringraziamo l’amministrazione comunale che ha messo a disposizione i locali e un ringraziamento agli operatori che lavoreranno nella nuova struttura. Per ora monitoreremo gli accessi - conclude Carelli - e valuteremo l’implementazione qualora ce ne fosse bisogno, per un comune delle aree interne che ha necessità di un servizio territoriale essenziale". L’accesso alprelievo, che aprirà a partire dal 29 gennaio, è consentito senza prenotazione e sarà momentaneamente attivo il secondo e il quarto mercoledì del mese, nella fascia oraria dalle ore 07 alle ore 08. Lo sguardo del sindaco Mirco Ruggeri però è critico: "Sulla sanità nell’entroterra di cambiamenti rispetto alla giunta regionale precedente ne ho notati pochi, se non nessuno.