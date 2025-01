Agi.it - De Rossi compra l'Ostiamare: "Voglio rimanere qui 30 anni"

AGI - È ufficialmente cominciata la nuova avventura di Daniele De, che al Cineland di Ostia ha tenuto la conferenza stampa di presentazione come nuovo proprietario dell'Lido Calcio. Una sfida "che mi piace da morire e che non rappresenta un sacrificio", ha spiegato l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, il cui progetto sarà sostenibile e a lungo termine."qui 30, cerchiamo di fare un qualcosa che duri nel tempo e che sarà sostenibile - ha detto - so che ci sono delle difficoltà, ma non sono uno sprovveduto, mi prendo le mie responsabilità". Deè molto realista anche parlando di obiettivi: "Non possiamo fare i miracoli. Vogliamo riportare allo stadio la gente di Ostia e far sì che segua sempre la squadra. So che i frutti verranno fuori nel corso degli, quindi promettere vittorie o strutture non realistiche mi farebbe solo fare una brutta figura".