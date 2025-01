Dalla definizione di cliente modello alle telecamere fino alla stretta sui minorenni | cosa c’è nel codice di condotta per bar e discoteche

Leggi su Open.online

I bar, i locali, le, le sale giochi e gli stabilimenti balneari dovranno affliggere «in modo ben visibile» undia cui i clienti saranno tenuti a uniformarsi. Ladell’«avventore», insieme a numerose altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica, è contenuta all’interno del nuovo decreto firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento punta a corresponsabilizzare i gestori delle attività, affidando loro un maggiore ruolo nel mantenimento dell’ordine durante le ore della movida. Gli esercenti saranno tenuti a instre un circuito di videosorveglianza, a illuminare in maniera adeguata i locali e a nominare un «responsabile della sicurezza», che faccia da diretto intermediario con le forze dell’ordine.