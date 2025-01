Ilfattoquotidiano.it - “Chiude la storica sede Rai di Viale Mazzini per ristrutturazione”: è colpa degli livelli di amianto superiori ai limiti di legge

“Dal 31 gennaio cesseranno le attività lavorative all’interno delladi”, lo comunica la Rai in una nota stampa. La“resterà aperta e accessibile per le attività di recupero di arredi, dotazioni informatiche e documenti ai fini del totale svuotamento per permettere i lavori di. La completa operatività aziendale sarà comunque garantita attraverso il trasferimento delle varie strutture in altri plessi aziendali. I vertici e i consiglieri di amministrazione si sposteranno temporaneamente nelladi via Asiago“, precisa l’azienda.La decisione era stata ufficializzata già lo scorso 14 gennaio, con la comunicazione al consiglio di amministrazione dell’ad Giampaolo Rossi: “L’azienda – aveva spiegato la Rai con una nota – anticipando il cronoprogramma di uscita dal palazzo già predisposto in base al piano immobiliare approvato e al previsto trasferimento nell’immobile locato in via Alessandro Severo per permettere ladi, ha deciso di procedere alla ricognizione di tutti gli spazi disponibili presso altri insediamenti aziendali per trasferire tutte le risorse dedicate alle attività essenziali che, per loro natura, non possono essere svolte in regime di smart working“.