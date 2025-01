Carolyn Smith chi è | la giudice di Ballando con le stelle ospite a Verissimo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –saràoggi, sabato 25 gennaio, a. La coreografa, capitana della giuria dicon le, torna nello studio di Silvia Toffanin per raccontarsi.nasce in Scozia nel 1960. L’amore per la danza comincia quando è soltanto una bambina:inizia a muovere i primi passi all’età di tre anni, appassionandosi subito al mondo della danza classica. A 15 anni si specializza in danza latino-americana, partecipa a competizioni a livello agonistico e arriva in finale ai campionati Europei, ai mondiali e al Grand Slam, ottenendo ottimi posti nelle classifiche. A causa di un infortunio abbandona il mondo delle gare e si trasferisce in Italia dedicandosi totalmente all’insegnamento e alla carriera da coreografa. Nel 2012 fonda la sua scuola di danza, laDance Academy, che ha nove sedi in Italia e altre sparse per l’Europa, in Gran Bretagna, Russia, Ucraina, Polonia.