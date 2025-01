Ilfattoquotidiano.it - Bolelli-Vavassori, la finale dell’Australian Open è una maratona: un’ora e mezza per un set (24 minuti solo per il tie-break)

Una, un primo set infinito che viene risoltoal tie-dopo 15 set point annullati e con il punteggio che viene fissato sul 18-16. Una durata quasi da record. Per chiudere il primo set contro Herry Patten e Harri Heliovaara c’è volutadi gioco, con iltie-durato ben 24. La coppia azzurra è riuscita a spuntarla dopo essere stata in vantaggio di uned essere stata recuperata. Poi è accaduto di tutto: i due azzurri hanno trionfato nel primo parziale al loro sesto set point dopo averne annullati 10 a Heliovaara e Patten, di cui settenel tie-.Il tie-, per la sua lunghezza, non è andato lontano da quello che è considerato il più lungo della storia: lo giocarono la coppia Mortensen-Gunnarson contro Pecci-Frawley a Wimbledon nel 1985.