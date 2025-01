Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 25 gennaio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento oggi – sabato 25– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui.Liam dice a Steffy che le starà sempre vicino e che la proteggerà lui, dato che Finn non è in grado di farlo, perché l’amerà per sempre.Liam è furioso con Finn, che accusa di non essere stato in grado di proteggere Kelly, ed è infastidito anche dal fatto che lui difenda Sheila.Finn si impegna a difendere la sua relazione con Steffy, anche se riconosce la difficoltà della situazione e intima a Liam di non interferire nel suo matrimonio.