Ilgiorno.it - Anno giudiziario a Milano, toghe in protesta contro la riforma della giustizia: sit-in fuori dal Tribunale

, 25 gennaio 2025 – Un centinaio didel distretto dipartecipato al flash mob dii progetti di riforme costituzionali sulla, in primis la separazione delle carriere dei magistrati, andato in scena questa mattina sulla scalinata principale del palazzo didi. “Quello che sta succedendo è molto dso per i cittadini e per l'organizzazione dello Stato. Credo sia necessario richiamare l'attenzione perché secondo me è molto grave”, ha detto l’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo, presente stamani al sit-in. Con lui tanti giudici e pm milanesi e alcuni procuratorisede del distrettocorte d'appello con addosso la toga, una coccarda tricolore e una copiaCostituzione e hsrotolato due striscioni che riportano frasi di Pietro Calamandrei.