Ilfattoquotidiano.it - Altro che lotta, l’evasione aumenta. Condoni e concordato hanno fatto solo perdere gettito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governo ha dato il via alla riforma dell’analisi del rischio e della riscossione. Ma l’insieme dei provvedimenti, compreso ilpreventivo biennale, non sembra in grado di contrastare il possibile aumento del, dopo molti anni di calo.di Chiara Brusini e Alessandro Santoro (Fonte: lavoce.info)Una svolta che non arrivaFin dal suo insediamento, il governo Meloni ha varato diversi provvedimenti di naturastica. Nella maggior parte dei casi provocano perdite di, come si vede dalle stesse relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti. La giustificazione deinel nostro paese è sempre stata l’idea che servono, se non a recuperare(cosa ormai ampiamente smentita dai dati), almeno ad “azzerare il passato”, per costruire un nuovo rapporto con il contribuente attraverso la riforma del fisco.