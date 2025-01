Juventusnews24.com - Visite mediche Renato Veiga Juve: fissati i test per il prossimo colpo di mercato. Quando è atteso al J Medical

Come confermato da Sky Sport, è chiusa la trattativa tra Juventus e Chelsea per Renato Veiga. Il difensore portoghese è atteso a Torino nella giornata di domenica. Lunedì sosterrà le visite mediche al J Medical prima della firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al termine della stagione. Veiga arriva in prestito oneroso dal Chelsea per una cifra di circa 4,5 milioni di euro.