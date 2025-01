Tvplay.it - Visite mediche e firma, operazione Juve a centrocampo

Leggi su Tvplay.it

Lalavora sia in entrata che in uscita e il ds Cristiano Giuntoli è più attivo che mai. Si preannunciano giorni piuttosto roventi.C’è grande attesa per Napolidove i bianconeri affrontano Antonio Conte e quindi una parte importante del suo passato. Il club bianconero ha le idee chiare sulla formazione che scenderà in campo, probabilmente giocherà ancora Nico Gonzalez con Dusan Vlahovic fuori e allo stesso tempo una squadra più equilibrata.(Lapresse) TvPlayIn questa sessione di mercato laè una delle formazioni più attive, sta lavorando senza sosta e l’obiettivo era rinforzare la rosa in tutti i reparti e in parte Giuntoli c’è riuscito; in particolare sono arrivati con operazioni in prestito Gabri Veiga e Kolo Muani con quest’ultimo che è finalmente ufficiale e che potrà probabilmente giocare almeno parte del match del grande incontro del Diego Armando Maradona.