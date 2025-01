Vincifactory | a Casoria un nuovo polo formativo multidisciplinare

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì 17 gennaio ilha aperto le sue porte presentando al pubblico la sua prima sede ubicata a. Hanno presenziato all’evento il presidente onorario, il maestro Peppe Vessicchio (illustre direttore d’orchestra e compositore), l’assessore alla formazione della Regione Campania Armida Filippelli, e la coordinatrice dell’assessorato alla formazione regionale Antonella Ciaramella.L’ente offre un’ampia gamma di azioni formative: corsi autorizzati dalla Regione Campania (finanziati e autofinanziati), con Attestato di Qualifica valido in tutti i paesi della Comunità Europea, per la specializzazione e l’aggiornamento professionale in vari settori, da quello dei servizi per la cura, la salute e il benessere della persona a quello economico, in particolare relativo al business/web marketing, passando per quello tecnologico, dell’informazione e della comunicazione.