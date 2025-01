Ilrestodelcarlino.it - Vigilante travolto e ucciso. Il tir non si fermò all’alt: camionista a processo

Era all’interno del porto, alla banchina merci numero 23, quando un camion con rimorchio lo avevae trascinato per alcuni metri. Un investimento mortale per la guardia giurata Luca Bongiovanni, anconetano, 52 anni compiuti da soli due mesi. L’incidente risale al 4 novembre del 2020. Ilnon avrebbe rispettato l’alt imposto dal, dipendente della ditta Sureté da due anni, separato e con due figli. Con l’accusa di omicidio stradale l’investitore è finito adavanti al giudice Matteo Di Battista. E’ un tunisino di 62 anni, residente a Montemarciano. Ieri mattina si è aperto il dibattimento e sono stati sentiti i primi testimoni dell’accusa. Tra questi un medico del 118 che arrivò sul posto per i soccorsi chiesti al telefono da un operaio che si trovava dentro l’area portuale quel giorno e fu tra i primi ad accorrere dopo l’incidente.