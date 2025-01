Lettera43.it - Vaticano, George Jacob Koovakad nuovo prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso

Leggi su Lettera43.it

Saràildelper il. A nominarlo è stato Papa Francesco, che ha scelto il cardinale indiano per ricoprire il ruolo lasciato vacante da Miguel Angel Ayuso Guixot, morto nel novembre dello scorso anno.manterrà anche l’incarico di coordinatore dei viaggi apostolici alla Segreteria di Stato del.Chi è il cardinaleNato a Chethipuzha, in India, l’11 agosto 1973,è stato ordinato sacerdote il 24 luglio 2004. Dal 2006, dopo la laurea in Diritto canonico, è entrato nel servizio della Santa Sede. È stato inviato alla Nunziatura apostolica in Algeria in qualità di segretario, poi ha prestato sevizio in Corea dal 2009, in Iran dal 2012, in Costa Rica dal 2015 e in Venezuela dal 2018.