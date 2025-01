Puntomagazine.it - Varcaturo: Una famiglia va al camping ma l’obbiettivo non è quello di rilassarsi

Leggi su Puntomagazine.it

. Carabinieri arrestano 4 persone e denunciano un minorenne, smontavano infissi in alluminio dai bungalowUn’interain manette. Siamo ae i carabinieri – allertati dal 112 – intervengono nelInternational a via Foce Vecchia.I militari sorprendono e bloccano 5 persone, tra adulti e ragazzini. Sul posto un’intera. C’è la coppia composta dal 42enne A. G. e dalla 52enne M. M., sono già noti alle forze dell’ordine. A completare il nucleo familiare sono presenti anche i figli della donna che di anni ne hanno 20, 18 e 16. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di NapoliI carabinieri bloccano i cinque mentre smontavano gli infissi e i serramenti in alluminio dai bungalow.Quando i militari sono intervenuti erano già venti i pezzi che erano stati divelti per un valore complessivo di 3mila euro.