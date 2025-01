Isaechia.it - Uomini e Donne, ecco le prime parole di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sui social dopo la scelta

Nell’odierna puntata di, abbiamo visto andare in onda l’attesissimadiDeaver confessato a Gianmarco Steri che non sarebbe stato lui la sua, e aver commosso tutti i presenti per l’intensità del momento tanto da spingere Tina Cipollari a definirla “la non-più bella del secolo”, la tronista ha confidato ache non vedeva l’ora di vivere con lui la loro storia d’amore.Gianmarco, convinto di essere la, non si aspettava affatto di dover assistere a quel discorso. Visibilmente commosso, ha abbracciatosenza rancori ed è stato seguito dalle telecamere dietro le quinte, che lo hanno ritratto in un momento di debolezza. Forse il primo, dall’inizio del percorso, in cui si è davvero abbandonato alle emozioni.Intantoha consegnato un bell’anello alla sua nuova fidanzata, decretando così l’inizio della favola che entrambi hanno tanto sperato.