Ultime Notizie Roma del 24-01-2025 ore 15 | 10

dailynews radiogiornale Venerdì 24 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il Cremlino ha nuovamente dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin è pronta ad eventuali colloqui con il presidente americano Donald Trump e che Mosca sta attendendo segnali in tal senso da Washington lo riporta la tassa citando Il portavoce di desktop il conflitto in Ucraina non dipende da prezzi del petrolio ha detto peskov rispondendo alle parole di Donald Trump secondo il quale sei prezzi del greggio fossero più bassi la guerra tra Russia e Ucraina finirebbe immediatamente e oggi un giornale Polesine da privato da Massa annunciato che l’organizzazione terroristica confermato che consegnerà i nomi dei quattro ostaggi che saranno rilasciati domani come parte dell’accordo di cessate il fuoco con Israele ha chiamato ha confermato che quattro capiti saranno rilasciati domani sabato 25 gennaio andiamo negli Stati Uniti Washington ha prestato 538 migranti illegali e ne hai centinaia nel corso di un’operazione di massa effettuata pochi giorni dopo l’inizio della Presidenza di Trump ha annunciato la portavoce della Casa Bianca L’amministrazione è arrestato 538 di immigrati I criminali i regali ha detto in un messaggio pubblicato sui social Aggiungendo che centinaia sono stati deportati i suoi aerei militari Firenze su X torniamo in Italia chiedo Perdon alle persone coinvolte alle comunità parrocchiali ai fedeli l’ha detto di vescovo di Bolzano e Bressanone Ivo muser in merito al rapporto sugli abusi nella chiesa del tuo tesina presentato lunedì scorso serve un cambiamento culturale aggiunto il vescovo ha detto di assumerti personalmente la responsabilità per omissione durante il periodo di episcopato per cui non è sufficiente controllo dei sacerdoti sospetti e la riluttanza nell’adottare Chiari misure preventive nei confronti dei sacerdoti accusati l’economia Montepaschi Annuncia il lancio di un offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca valuta piazzetta cuccia 13,3 miliardi di euro e offre un premio del cinque virgola 6 percento sul prezzo di chiusura di borsa di ieri MPS offre 23 azioni per ogni 10 azioni Mediobanca portate in adesione prevedi di completare l’esecuzione dell’offerta pubblica di scambio entro il terzo trimestre del 2020 l’amministratore delegato novaglio scrive operazione prospettata al Neffa fine 2022 in chiusura vogliamo nella caldissima Melbourne Impresa facile per gli anni che si elimina celton 76262 nel mirino dell’Alto adesina ora il visto australiano in finale lo aspetta il numero 2 al mondo Alexander Verve con la grande voglia di conquistare quello Slime che tanto alla sua bacheca Era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa