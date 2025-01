Formiche.net - Tutte le reticenze di Trump sul flusso di dati tra Usa e Ue

“L’Europa è sleale con le Big Tech”. Dal World Economic Forum di Davos, Donaldha ribadito un concetto ormai chiaro: prima gli interessi americani, poi quelli condivisi con gli alleati. La prova sta nei fatti. La nuova amministrazione repubblicana starebbe pensando di smantellare il Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB), l’agenzia indipendente che tutela idei privati. Era stata istituita per indagare sulle attività del governo che possono violare i diritti dei singoli cittadini, ma serve anche a regolare i rapporti tra Stati Uniti e Unione europea, consentendo il trasferimento deidegli europei in America e rispondendo ai reclami per uso improprio. Come scrive Politico, è la base giuridica di cui si servono le Big Tech per migrare le informazioni degli utenti, le fondamenta del Quadro transatlantico sulla privacy dei(TADPF).