Ilfattoquotidiano.it - Tamponi rapidi Covid inefficaci, assolti i due dirigenti della Regione Veneto imputati nel processo nato dalla denuncia di Crisanti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si è concluso con una doppia assoluzione anticipata ilper la vicenda deiche vennero ordinatinell’estate 2020, in piena emergenza. Il giudice monocratico di Padova Laura Chillemi ha infatti accolto la richiesta di proscioglimento immediato di entrambi gli: il primario trevigiano Roberto Rigoli, che aveva assunto la direzione delle Microbiologie delal posto del professor Andrea, e l’allora direttrice generale di Azienda Zero, il braccio operativo sanitario, Patrizia Simio. I reati contestati a entrambi erano il concorso in falso ideologico e turbativa d’asta, mentre Rigoli doveva rispondere anche di frode processuale. A chiedere la fine del, dopo una prima serie di audizioni di testimoni, sono stati i difensori, gli avvocati Giuseppe Pavan e Alessandro Moscatelli, in base all’articolo 129 del codice di procedura penale secondo cui in ogni momento del dibattimento il giudice può riconoscere l’esistenza dei motivi di assoluzione.