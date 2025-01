Thesocialpost.it - SuperEnalotto: nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’estrazione del 24 gennaio

deldi venerdì 24non sono stati centrati né il ‘6’ né il. Tuttavia, due fortunati giocatori hanno realizzato un ‘5’, aggiudicandosi ciascuno un premio di 65.482,68 euro. Il jackpot per il prossimo concorso continua a crescere e raggiunge la cifra di 64.100.000 euro.Costo della schedina e modalità di giocoLa giocata minima nelprevede una colonna (6 numeri), che ha un costo di 1 euro. È possibile aggiungere l’opzione SuperStar per un costo aggiuntivo di 0,50 euro per colonna. In caso di sistemi a caratura, la giocata massima comprende 27.132 colonne, con quote da 5 euro per partecipante. Il costo complessivo della giocata si calcola moltiplicando il numero delle colonne per 1,5 euro in caso di aggiunta del SuperStar.I premi e i punteggi vincentiLe vincite alvariano in base ai numeri indovinati e al montepremi complessivo:2 numeri indovinati: circa 5 euro3 numeri indovinati: circa 25 euro4 numeri indovinati: circa 300 euro5 numeri indovinati: circa 32.