Liberoquotidiano.it - Sisto la attacca e si scusa ma Claudia Fusani perde il controllo: "Sai cosa sei stato?", gelo da Parenzo | Video

"Mi scuso se sonoun po' aggressivo": Francesco Paolo, viceministro della Giustizia, lo ha detto aa L'Aria che tira su La7. E la giornalista ha risposto: "Èvillano". Sullo sfondo il dibattito sul caso Almasri, il generale libico prima arree poi scarcerato. "Noi - ha spiegato il viceministro di Nordio - siamo di fronte a una situazione che giuridicamente ha una sua consistenza. Io vorrei essere chiaro. In questo Paese non ci sono i cavilli, ci sono le regole. Quando un arresto è illegale o irrituale, il soggetto deve essere scarcerato. Queste regole valgono per tutti". "Ma le avete create voi le situazioni di irritualità", ha cotrobattuto la. Eha spiegato: "La forzatura su un arresto illegittimo è una forzatura inammissibile. Questo vorrei che fosse chiaro e che fosse il punto di partenza di tutti i temi.