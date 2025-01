Ilrestodelcarlino.it - Sfreccia in centro a Rimini con una Ferrari rossa fiammante, ma la targa è falsa

, 24 gennaio 2025 – A spasso nelle strade dicon una. Una F151 per la precisione, splendida gran turismo della casa del Cavallino. Peccato però per la‘tarocca’, che in realtà proveniva da un’altra macchina e quindi non risultava per nulla regolare.che naturalmente, com’era prevedibile, ha subito attirato l’attenzione degli agenti della polizia locale di. I quali non ci hanno pensato due volte e hanno mostrato la paletta al conducente, un 50enne italiano, fermato stamattina in via della Fiera. Il bolide è stato preso in custodia dai vigili riminesi, che lo hanno sottoposto ad un sequestro amministrativo ai fini della confisca, in attesa di poter fare pienamente luce sulla vicenda. Quellache stamattinava a tutta birra proprio davanti al Palacongressi non è passata di certo inosservata.