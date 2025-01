Bergamonews.it - Schneider Electric è per la seconda volta l’azienda più sostenibile al mondo

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo., leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, è la World Most Sustainable Corporation 2025 secondo Corporate Knights ed è l’unica azienda nella storia ad ottenere il primo posto nella Global 100 per due volte.internazionale con sede a Stezzano era già stata infatti nel 2021 al vertice della lista annuale, che comprende le aziende più sostenibili quotate in borsa e con ricavi annui superiori a 1 miliardo di dollari.Il risultato, unico nel suo genere, evidenzia l’impegno di lungo periodo die il suo approccio olistico per ottenere le migliori performance ambientali, sociali e di governance (Esg) possibili. “Ormai da molti anni la sostenibilità è al cuore di ciò chefa – dichiara Olivier Blum, il Ceo di-.