Santanchè | Non mi dimetto per il falso in bilancio Visibilia Lo farei se rinviata a giudizio sulla truffa all' Inps

"Non ho mai detto a nessuno che avrei pensato di dimettermi, ho sempre detto chequestione della cassa integrazione, che capisco abbia delle implicazioni politiche, avrei fatto un passo indietro se fossi stata. Ma sulininnon c'è nessuna implicazione politica". La ministra del Turismo Danielatorna a parlare dei casi giudiziari che la riguardano. Prova a resistere, prende tempo. Il 29 gennaio la Cassazione la Cassazione deciderà infatti se il procedimento relativo all'e i fondi Covid resterà a Milano o sarà trasmesso a Roma, per competenza territoriale. "Sono tranquilla" ha aggiunto a margine dell'inaugurazione del Motor Bike Expo di Verona. "Non ho parlato con Meloni, perché il tema delle dimissioni non c'è. I miei rapporti con la premier? Come sempre, sono come sempre", ha poi aggiunto l'esponente melaniana.