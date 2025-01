Bergamonews.it - Rossi: “Cattolici e laici? Il Pd è già oltre. Ora uniti per referendum su diritti e lavoro”

Bergamo. Lo stato di salute del Pd, le nuove, imminenti, iniziative su scala regionale organizzate dal partito, i grandi temi sui quali insiste la segretaria nazionale Elly Schlein e la riflessione sulla possibilità, che al momento non pare concreta ma in politica mai dire mai, di una nuova frangia cattolica all’interno proprio della formazione Dem. Queste e molte altre ancora le riflessioni di Matteo, vice segretario regionale e, da giugno, sindaco di Bonate Sopra, pronto a portare in provincia bergamasca le proposte a sostegno di salario, lotta alla precarietà, sanità per tutti, diritto alla casa, allo studio, alla cittadinanza da un lato e investimenti su tecnologia ed energia pulita dall’altro per non perdere ulteriore spazio verso Cina e Stati. Senza dimenticare il focus, su larga scala, rispetto all’avanzata dell’estrema destra e alla contingenza della posizione del centrosinistra rispetto al recente insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.