Ilgiorno.it - Rinasce il Robinson. Un parco inclusivo per sport ed eventi

Leggi su Ilgiorno.it

Dare un volto rinnovato al, rendendolo un’area verde da utilizzare come spazio ludico, di, per la socialità e l’attività fisica, ma anche fruibile da persone con disabilità. È questo l’obiettivo della riqualificazione deldi via Girardi, nel rione Canazza, da concretizzare a partire dal progetto di fattibilità tecnico economica approvato nell’ultima seduta dalla giunta. Il, inaugurato nell’agosto del 1971 come centro estivo per i ragazzi del quartiere che rimanevano in città nel periodo di chiusura estiva delle scuole, fu progettato seguendo i dettami del Comitato Italiano Gioco Infantile e, nei primi anni di attività, accolse centinaia di giovani tra i 4 e i 14 anni. In origine quest’area verde era delimitata da una recinzione e dotata di un’ampia tettoia, di servizi igienici e numerosi giochi.