Rbr, con Piacenza sfida agli antipodi. Ma attenzione alla gara dell’ex Marks

di Loriano ZannoniC’èsulla strada di Rbr e il primo obiettivo in assoluto dei biancorossi sarà quello di evitare di sottovalutare gli avversari. Già, perché oggettivamente, vista da fuori, la differenza di classifica potrebbe far pensare a un impegno estremamente morbido, di quelli sul velluto. RivieraBanca è prima con 34 punti assieme a Udine,è ultima con 6. Gli obiettivi sono opposti, l’andamento stagionale anche. La partita dell’andata, lo scorso 2 ottobre, è stata piuttosto complicata per Rimini. Nell’87-89 conclusivo, la parte del leone l’hanno fatta Grande (21) e Marini (17), mentre nell’Assigeco è stato Desonta Bradford a caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle (27). Bradford domenica non ci sarà perché è stato tato dopo una stagione deludente, in cui una delle poche partite degne di nota è stato proprio quella con Rbr.