Lortica.it - Qualità dell’aria e salute: il rapporto dell’Asl Toscana Sud Est evidenzia progressi e criticità

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USLSud Est ha pubblicato il secondo “sullae ricadute sulla”, analizzando i dati raccolti nel 2023 dalle centraline ARPAT ad Arezzo, Grosseto e Siena. Ilnon solo fotografa lanei tre capoluoghi, ma stima anche le possibili implicazioni sullapubblica in termini di mortalità nella popolazione residente.I principali inquinanti monitorati sono le polveri sottili (PM 10 e PM 2.5) e il Biossido di Azoto (NO2), selezionati per la loro comprovata correlazione con l’aumento di mortalità, malattie respiratorie, cardiovascolari, cerebrovascolari e tumore al polmone. Sebbene lasia migliorata rispetto al passato, i livelli di questi inquinanti restano superiori alle soglie raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la tutela della