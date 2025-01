Lopinionista.it - Premio Grillo in ricordo degli internati militari italiani, partecipa Mulè

Leggi su Lopinionista.it

GiorgioROMA – Nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio, alle ore 15 presso la Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà la decima edizione del concorso nazionale “Giovanni, in, disciplina e onore per un nuovo modello di cittadinanza”.Partecipera’ nell’occasione il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.L'articoloinL'Opinionista.