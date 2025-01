Ilfoglio.it - Perché è importante quel monumento ai fucilati sloveni a Basovizza

Leggi su Ilfoglio.it

Soffiava la bora sul Carso triestino nei giorni scorsi, e ha abbattuto un grande albero, un cedro, sulai quattro giovani, tree un croato, tutti cittadini italiani, Ferdo Bidovec, Franjo Marušic, Zvonimir Miloš e Alojz Valencic, che furono condannati a morte dal Tribunale speciale fascista, e, il 6 settembre 1930, nel Poligono di-Bazovica. La pietra dell’alto cippo e della lapide ne è stata rotta. E’per molte ragioni, e le ragioni non smettono di accumularsi, come gli odii e i rancori e gli opposti propositi di comprensione e convivenza. Sta vicinissimo alnazionale della Foiba di, che era un pozzo di miniera dismesso. Nel 2020 i presidenti sloveno e italiano, Borut Pahor e Sergio Mattarella, resero omaggio insieme ai due monumenti, tenendosi per mano.