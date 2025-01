Tuttivip.it - “Per me finisce qui”. Grande Fratello, l’annuncio di Javier spezza il cuore al pubblico: “Sono costretto”

Leggi su Tuttivip.it

Il flirt traMartinez e Zeudi Di Palma si è concluso in un batter d’occhio, non resistendo neppure una settimana. Durante la puntata deldel 23 gennaio, Zeudi ha sorpreso tutti dichiarandosi a Helena Prestes, ammettendo che il suoè sempre appartenuto a lei. Confidandosi con Chiara Cainelli neldella notte,ha rivelato la sua intenzione di farsi da parte, riconoscendo che le attenzioni di Zeudiormai rivolte altrove. Nonostante i momenti di vicinanza che i due avevano condiviso solo pochi giorni prima, Zeudi ha deciso di concentrarsi esclusivamente su Helena.Quando Alfonso Signorini le ha chiesto chiarimenti sui suoi sentimenti, Zeudi ha spiegato che tra lei ec’era solo una certa affinità, ma che il suo vero interesse è sempre stato per Helena.