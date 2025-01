Movieplayer.it - Oscar 2025, l’analisi delle nomination: Emilia Pérez e The Brutalist, la riscossa degli autori

Dal record del film di Audiard al successo di Wicked e A Complete Unknown passando per la sorpresa Io sono ancora qui, il nostro commento su conferme e colpi di scenadi quest'anno. Da un lato il grande cinema d'autore: ardito, sperimentale, senz'altro ambiziosissimo nel suo tentativo di ridefinire regole e convenzioni e di sfidare le aspettative del pubblico. Dall'altro la tradizione hollywoodiana più classica e imponente: quella di generi fortemente codificati quali il musical di derivazione teatrale e il racconto biografico. Nel mezzo tanto, tantissimo altro, come dimostrano leagli, con un amalgama di generi ancora più ampio e variegato di quanto non accada di solito, a partire proprio dai dieci titoli in lizza per il premio come miglior film del 2024: un amalgama che comprende pure la fantascienza .