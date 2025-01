Napolipiu.com - Olivera ko, tegola Napoli: salta la Juventus! I tempi di recupero

ko,la! Idi">Brutte notizie per Walter Mazzarri: il terzino sinistro si è fermato nell’allenamento di ieri. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione. Ecco quando potrà tornare in campo.Emergenza sulla fascia sinistra per il. Mathiassi è fermato durante l’allenamento di ieri e gli esami strumentali effettuati questa mattina al Pineta Grande Hospital hanno confermato i timori dello staff medico: lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra per l’esterno uruguaiano.Il club azzurro ha comunicato che il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma ididestano preoccupazione. Secondo gli specialisti, per questo tipo di infortunio muscolare la prognosi può variare significativamente: si va da 7-14 giorni per le lesioni di primo grado, fino a 15-30 giorni per quelle di secondo grado.