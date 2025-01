Ilfattoquotidiano.it - “Non mi divertivo più a MasterChef Italia, meglio che io sia stato eliminato”: lo sfogo dell’ex concorrente Pino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La strategia di Simone a “” ha ottenuto un ottimo risultato. Infatti l’aspirante chef, risultato il migliore della prima prova, ha preso di mira, uno degli ultimi arrivati al cooking show, mettendolo in difficoltà. Quest’ultimo poi è caduto dopo la prima prova del panettone gastronomico, sotto gli occhi vigili del Maestro dei Maestri Pasticcerini Iginio Massari e l’imprenditrice e Pastry Chef Debora Massari. I peggiori sono stati Sara, Claudio e. Quest’ultimo si è dovuto levare il grembiule. “Sono contento di avervi conosciuto, ma ancor più di andare via da qui. Non mipiù. Per me la cucina è vibrazione e positività: sono cascato sulle cose più banali”, sono state le parole amare. Poi Antonino Cannavacciuolo, salutandolo, gli ha rivolto un rimprovero: “Mi è spiaciuto che tu ti sia auto-sabotato” eha ammesso che è andata proprio così.