Neo-divorziata ritrova fiducia in se stessa dopo cambio di look

La vita è piena di svolte inaspettate e per una donna la fine di un matrimonio durato 44 anni è diventata l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo iniziato con il Makeover Guy, Christopher Hopkins.La donna, con gli occhi pieni di lacrime, desiderava un cambiamento fisico, ma soprattutto aveva bisogno di una trasformazione emotiva che l’aiutasse a recuperare il suo splendore.essersi concentrata per anni sulla famiglia costruita con l’ex marito, Vicky aveva perso il contatto con la propria identità e stava lottando con le turbolenze emotive della mezza età.Desiderosa di un nuovo inizio, si è rivolta a Christopher Hopkins, The Makeover Guy, confidando che le sue grandi capacità le avrebbero dato ciò di cui aveva bisogno per sentirsi di nuovo favolosa.Conosciuto per i suoi makeover trasformativi, il suo lavoro risuonava con il desiderio di Vicky di sentirsi vista e celebrata.